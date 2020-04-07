07 NİSAN 2020
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İstanbul'a 1000 yataklı iki korona hastanesi yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı, 1000 yataklı hastanelerin yapılacağı Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe havadan görüntülendi. İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yerinin, kapatılan Sancaktepe Askeri Havalimanı'nın bulunduğu bölge olduğu öğrenildi.

07.04.2020 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs hastanesi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, kapatılan Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere hastane yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği bölgeler havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, "Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanını, ki 1000 hastanelik şu anda plan proje çalışması devam ediyor aynı şekilde Sancaktepe'de bir katlık hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı havadan görüntülendi. Toplam 11 milyon 650 bin metrekare alana sahip olan Atatürk Havalimanı'na 1000 yataklı koronavirüs hastanesi inşası için çalışmalar sürüyor.

SANCAKTEPE'YE DE HASTANE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın yanı sıra Sancaktepe'ye de bir hastane inşa edileceğini açıkladı. Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yeri, kapatılan Sancaktepe Askeri Havalimanı'nın bulunduğu bölge olduğu öğrenildi. Askeri havalimanının kaldırılmasının ardından Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birisinin kurulması da planlanıyordu.

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