Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemİstanbul

Özel halk otobüsünde şoför ve yolcu arasında bisiklet tartışması: "Pis sarhoşlar"

Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde özel halk otobüsü sürücüsü ve kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şoför, yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve "Pis sarhoşlar" diyerek bağırdı. Araya giren bir kişi olayın daha da büyümesini önlerken görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı. Açıklamada sürücünün lisansının askıya alındığı bildirildi

21.09.2020 - 05:33 | Güncelleme: ABONE OL
istanbul
İHA

Kadıköy'de durakta özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, 'Ben alkollü yolcu taşımıyorum' dedikten sonra 'Pis sarhoşlar' diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen şoför uzaklaştırıldı.

Görüntünün sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Binlerce lira kazanıyor ama... Arabası şaşırttı!
Binlerce lira kazanıyor ama... Arabası şaşırttı!
'Normal bir insanın dayanamayacağı kadar acı verici'
'Normal bir insanın dayanamayacağı kadar acı verici'
Yüzeyi tamamen kaplandı! Nehri gören şaşkına dönüyor
Yüzeyi tamamen kaplandı! Nehri gören şaşkına dönüyor
'Hiç estetiğim yok' demişti! İlk zamanları...
'Hiç estetiğim yok' demişti! İlk zamanları...
Çocukların silahla oyunu ölüm getirdi!
Çocukların silahla oyunu ölüm getirdi!
İskenderun'da ambulans devrildi: 3 yaralı
İskenderun'da ambulans devrildi: 3 yaralı
İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
İhvan'dan
İhvan'dan "Sisi'nin tanınması" açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X