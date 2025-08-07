Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Özel'e saldırı davasında karar çıkmadı | Son dakika haberleri

        Özel'e saldırı davasında karar çıkmadı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı dava, yetkili hakim olmaması nedeniyle ertelendi. Duruşmada söz alan Tengioğlu, "İnsanlar siyasi hayatında zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Ailesinden özür diliyorum" dedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 07.08.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:37
        Özel'e saldırı davasında karar çıkmadı
        İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS ile bağlandı.

        Taraf avukatları ve basın mensupları da salondaki yerini aldı. Selçuk Tengioğlu, “Ben sadece pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket aptallıktan kaynaklanan bir harekettir. Pişmanlığını yaşıyorum. Ben sayın genel başkanımın annesinden de babasından da ailesinden de çok özür dilerim. İnsanlar siyasi hayatında zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Ailesinden özür diliyorum.” dedi.

        “MÜVEKİLİM SUÇUNU İNKAR ETMEDİ”

        Selçuk Tengioğlu’nun avukatı, müvekkilim hiçbir aşamada suçunu inkar etmemiştir. Orantılılık ilkesine göre karar verilmesini istiyorum. Tutuklama kararının kaldırılmasını aksi kanaatte ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz.

        “KAÇMA ŞÜPHESİ VAR”

        Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş ise Selçuk Tengioğlu’nun önceki işlediği suçlarından dolayı şartlı salıverilme kararının kaldırılma ihtimali olduğundan kaçma şüphesi vardır. Bu sebeple tutukluluğun devamına karar verilmesini talep ediyoruz. Duruşma savcısı Selçuk Tengioğlu’nun kaçma şüphesi olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        YETKİLİ HAKİM OLMADIĞINDAN ERTELENDİ

        Mahkeme, Özgür Özel’in dinlenmesine yönelik kararın vazgeçilmesine ilişkin talebin yetkili hakim tarafından değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 4 Eylül’e erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi, Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs'ta cenaze töreninin yapıldığı İstanbul Beyoğlu’ndaki AKM’den çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

        Saldırgan Selçuk Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakanlık şüphelinin 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğunu duyurmuştu. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen genel başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği belirtildi.

        Bu nedenle şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

