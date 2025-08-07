Özel'e saldırı davasında karar çıkmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi, Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs'ta cenaze töreninin yapıldığı İstanbul Beyoğlu’ndaki AKM’den çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakanlık şüphelinin 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğunu duyurmuştu. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen genel başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu nedenle şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.