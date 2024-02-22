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        Haberler Gündem Politika Özel'den Akşener'e: Canı sağolsun

        Özel'den Akşener'e: Canı sağolsun

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'de söylediği "Atatürk'ün Partisi bugün DEM'leniyor" sözlerini sorması üzerine "Canı sağolsun" yanıtını verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:30
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        Özel'den Akşener'e: Canı sağolsun
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        Sultangazi'de halk buluşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meral Akşener'in İzmir'de söylediği "Atatürk'ün Partisi bugün DEM'leniyor" yorumuna "Canı sağolsun" demekle yetindi.

        Sultangazi'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halk Buluşmasında vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Fotoğraf: AA

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Özgür bey, dini siyasete alt etmeye çalışan kişinin ta kendisidir” sözlerini değerlendiren Özgür Özel, “İşin kötüsü bir tarafta haksızlık yapan ve torpil yapanlar var. Şu caminin imamı Diyanet-Sen üyesi, Diyanet-Sen'in 100 üyesinin 80'i 'Bu ülkede torpil var' diyor. Bu dini anlatan, dini öğretenlerin yüzde 80'i torpilin, yani liyakatsizliğin, adam kayırmanın olduğunu söylüyor. " dedi.

        Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz onlara iman ettikleri, hepimizin inandığı, İslam dininin ayetini hatırlatınca da zorlarına gidiyor. Demek ki nasıl büyük bir çürümüşlüğün içindelerse bizim bunları ifade etmemizden bile rahatsız oluyorlar. Dini siyasete alet etmek, insanların dini duygularını kullanarak bir şey istemektir. Bizim yaptığımız, bu dini yaşayanların, yaşatanların, öğretenlerin ve ibadeti yaptıranların yüzde 80'inin bu liyakatsizlikten, bu torpilcilikten yaka silktiğini hatırlatmaktır. Bu ayıp AK Partiye yeter, MHP'ye yeter ama bahsedilen kişinin adını anmaya bile değmez"

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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