Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

CHP 37. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi. Bazı kritik isimler liste dışı kaldı. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni "MYK" yani A Takımı'na çevrildi. MYK'ya önemli oranda mecut isimlerle devam edeceği belirtilen kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ne giren Bülent Tezcan için Genel Sekreterlik, liste dışı kalan Ünal Çeviköz için ise Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanlık görevini düşündüğü belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz hafta sonu 37. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi. Tek aday olarak seçime giren CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1251 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Parti Meclisi'ne üye seçiminde ise 4 MYK üyesi liste dışında kaldı.

MYK ÜYESİ 15'E DÜŞÜYOR

Peki yeni MYK'da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda kimler yer alacak? Edinilen bilgiye göre öncelikle 18 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreterden oluşan 19 kişilik MYK üye sayısının 15'e ineceği belirtiliyor. Bu kapsamda bazı genel başkan yardımcılıkları da birleşecek. Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi gibi partinin önemli isimleri ile yola aynen devam edilecek.

BÜLENT TEZCAN İÇİN GENEL SEKRETERLİK

Yeniden Parti Meclisi'ne giren Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise, genel sekterlik makamı düşünülüyor. Son olarak Akif Hamzaçebi'nin istifasından sonra MYK üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bu görevi vekaleten getirilmişti.

ÜNAL ÇEVİKÖZ'E YENİ GÖREV

Geçtiğimiz dönem Dış Politikadan Sorumlu Eski Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz de Parti Melisi'ne dolasıyla parti yönetimine giremeyen isimlerden oldu. Çeviköz'den vazgeçmek istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli büyükelçiyi yine diş politikadan sorumlu başdanışmanı olarak görevlendirebileceğini belirtiliyor.

TUNCAY ÖZKAN'IN YERİNE ALİ ÖZTUNÇ

PM dışında kalan bir diğer isim ise Tuncay Özkan oldu. Özkan'ın yerine Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına gazeteci kökenli Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un getirilebileceği belirtiliyor.