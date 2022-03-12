Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Özcan Deniz ile Samar Dadgar evleniyor mu? İşte o fotoğraf

Özcan Deniz ile Samar Dadgar evleniyor mu?

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Samar Dadgar'ın evleneceği konuşuluyor. Dadgar, önceki gün tektaşını da paylaşarak dedikoduları alevlendirdi

12.03.2022 - 08:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan Özcan Deniz'in yeniden nikah masasına oturacağı iddia edildi.

  • "HEDİYE GİBİ GELDİN HOŞ GELDİN"

    Dadgar, önceki gün sosyal medya hesabından tektaşının fotoğrafını yayınladı. Sevgilisiyle görüntülerinin de yer aldığı paylaşıma İranlı güzel, "Hediye gibi geldin hoş geldin" mesajını not düştü.

    Samar Dadgar'ın paylaşımı evlilik iddialarını güçlendirdi.

  • EVLİLİK BİTTİ, KAVGA BİTMEDİ!

    Öte yandan 2018 yılında evlenen şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2019'da olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Oğulları Kuzey'in velayet davasıyla gündemden düşmeyen Deniz ile Aktan, geçen yıl büyük bir kavgaya tutuşmuştu. Feyza Aktan, evinin önüne gelen ünlü şarkıcıya tokat atıp, tişörtünü yırtmıştı.

  • "OĞLUM SEN KİMSENİN KREDİ KARTI DEĞİLSİN!"

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabından oğluna seslenerek "Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin." ifadelerini kullanmıştı.

  • VELAYET DAVASINDA KARAR

    Ayrıca 24 Aralık'ta görülen velayet davasında mahkeme, çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.