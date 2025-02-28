Özcan Deniz: Gayet iyiyim
Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp spazmının ardından konser için Bakü'ye gitti. Konseri öncesi gazetecilerle buluşan Deniz; "Sağlığım yerinde, gayet iyiyim" dedi
Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Zor günler geçiren Deniz, sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen şarkıcı, doktorlar iki hafta içinde kalp damarlarına stent takılabileceğini söylemişti.
Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan Deniz; "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.
"GAYET İYİYİM"
Son olarak Özcan Deniz, geçirdiği kalp spazmının ardından ilk kez Azerbaycan'da görüntülendi. Bakü’de vereceği konser öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Deniz, sağlık durumu hakkında konuşarak, "Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim" dedi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto