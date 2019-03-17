"HER ŞEY YOLUNDA"



Geçtiğimiz aylarda da çiftin boşanacakları iddia edilmişti. İddialar üzerine oyuncunun eşi Feyza Aktan Deniz, "Yok öyle bir şey. Bu dedikodular bizim de kulağımıza geldi ama tam aksine her şey yolunda" diyerek dedikoduları yalanlamıştı.