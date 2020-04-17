Özcan Deniz, karantina döneminde evini film platosuna çevirdi. Yazdığı bir hikâyeyi senaryolaştırıp ev halkıyla çekmeye karar veren Deniz, "Bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu" dedi

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Karantinadan dolayı 25 gündür dışarıya çıkmayan Özcan Deniz bu durumu tersine çevirerek hikâyeler yazmaya başladı. Yazdığı bir hikâyeyi senaryolaştırıp ev halkıyla çekmeye karar veren Deniz, bu durumu "Bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu" sözleriyle açıkladı.

Bilim - kurgu, gerilim, drama türünde filmde eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'i oynatmaya karar veren Özcan Deniz, karantina günlerinde bir ilke imza atacak. Kendisinin de başrolde olacağı film tamamen ev imkânlarıyla çekecek.

Anlaşılan o ki Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanmış olsalar da aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Keza Deniz ile Aktan, boşandıktan bir ay sonra Temmuz 2019'da el ele görünyülenmişlerdi.