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        Haberler Magazin Özcan Deniz: Başaramadılar, o yüzden çok öfkeliler - Magazin haberleri

        Özcan Deniz: Başaramadılar, o yüzden çok öfkeliler

        Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ın paylaştığı fotoğraflarına; "Başaramadılar, o yüzden çok öfkeliler" yorumunu yaparak, göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:09
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        "Başaramadılar, o yüzden çok öfkeliler"
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        Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra anjiyo olan Deniz, ağabeyiyle mahkemelik de olmuştu.

        "O konuya artık girmiyorum"
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        Özcan Deniz, yaşananlara; "Ben o konuya artık giremiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" demişti.

        Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile yer aldığı romantik pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.

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        Samar Dadgar'ın paylaşımına ünlü şarkıcı; "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikâyemsiniz" yorumunda bulundu.

        Eşi Dadgar da şarkıcının yorumuna "İyi ki sen… İyi ki biz" diyerek, karşılık verdi.

        Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile evliliği 2019'da olaylı bir şekilde bitmişti. Ünlü şarkıcı, sonrasında modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kadriye Deniz, oğlunun Samar Dadgar ile evlenmesine karşı çıkarak; "Evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikâh masasına mı oturmak lâzım?" demişti.

        Ercan Deniz de, aynı zamanda iş ortağı olduğu kardeşinin Samar Dadgar ile evliliği hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu: Gayrimenkulleri, Özcan Bey evlendikten sonra bir tanesini kendi eşine, bir tanesini de eşinin akrabalarına verip vatandaşlık alması için kullanmak istedi. 'Bunları sözleşme üzerinde sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bunlar bize devredecekler' dedi. Ben de buna müsaade etmedim. Yani kavganın başlangıç nedeni bu. Zaten mal vermediğim için de evlendi. Yoksa çok sevdiği için evlenmedi yani.

        Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım, ben de star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki..

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        #özcan deniz
        #Samar Dadgar

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