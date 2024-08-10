Özbekistanlı sporcu, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 71 kiloda altın madalya Özbekistanlı Asadkhuja Muydinkhujaev'in oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 71 kiloda altın madalya sahibini buldu.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Meksikalı Marco Alonso Verde Alvarez ile Özbekistanlı Asadkhuja Muydinkhujaev karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 mağlup eden Özbekistanlı sporcu, altın madalyaya uzanan isim oldu.
Marco Alonso Verde Alvarez gümüş madalyanın sahibi olurken, ABD'li Omari Jones ile Büyük Britanyalı Lewis Richardson ise bronz madalya elde etti.