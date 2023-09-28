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Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

YARALILAR VAR Patlama sonucu yaralananlar oldu. AA'nın haberine göre, yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

PATLAMA PEK ÇOK YERDEN GÖRÜLDÜ Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in birçok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.