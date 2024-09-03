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        Haberler Bilgi Ekonomi Özata Denizcilik halka arz sonuçları açıklandı! Özata Denizcilik kişi başı kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Özata Denizcilik halka arz sonuçları açıklandı! Özata Denizcilik kişi başı kaç lot verdi?

        1.4 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya giren Özata Denizcilik'in halka arzına 500 binden fazla yatırımcı katıldı ve kişi başına düşen lot miktarı belli oldu. Şirket, 13 milyon 350 bin lot dağıttı ve elde edeceği gelirin en büyük payını 'finansman giderlerinin azaltılması' için kullanacağını açıkladı. İşte, Özata Denizcilik halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:47 Güncelleme: 03.09.2024 - 07:47
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        • 1

          Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından Özata Denizcilik halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcısına toplamda 13 milyon 350 bin dağıtan firma, 'OZATD' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Özata Denizcilik halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı...

        • 2

          ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI

          Özata Denizcilik'te yatırımcıya kişi başı 1155 TL değerinde 11 lot düştü. Firmanın halka arzına 618 bin 855 kişi katıldı.

        • 3

          ÖZATA DENİZCİLİK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firma, 5 Eylül 2024 itibarıyle BIST'te işlem görecek.

        • 4

          ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

          Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

        • 5

          ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

          Yüzde 40-45 Finansman giderlerinin azaltılması.

          Yüzde 20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları.

          Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı.

          Yüzde 15-20 İşletme sermayesi.

        • 6

          ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Özata Denizcilik 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 18.71 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ancak firma katılım endeksine uygun.

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