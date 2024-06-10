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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Ozan Sağdıç'la 'belgesel fotoğraf' söyleşisi İstanbul Modern'de

        Ozan Sağdıç'la 'belgesel fotoğraf' söyleşisi

        Usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç, İstanbul Modern'deki "Fotoğrafçının Tanıklığı" sergisi kapsamında, 12 Haziran'da, belgesel fotoğrafçılığı üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:42
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        Ozan Sağdıç'la 'belgesel fotoğraf' söyleşisi
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        Türkiye fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden Ozan Sağdıç, İstanbul Modern’deki “Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisi kapsamında sanatseverlerle bir araya geliyor. Serginin küratörleri Demet Yıldız Dinçer, Merih Akoğul ve danışmanı Dr. Ruhi Oğuz Sağdıç, sanatçı Ozan Sağdıç ile 12 Haziran’da belgesel fotoğrafçılığı üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor. Burgan Bank sponsorluğunda gerçekleşen “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisi, Türkiye’yi pek çok açıdan kayıt altına alan sanatçının 70 yıllık fotoğraf kariyerini yansıtıyor.

        Sergiye paralel olarak 12 Haziran Çarşamba akşamı saat 18.00’de İstanbul Modern’de düzenlenecek söyleşide, fotoğrafa başladığı yıllarda “altın çağını” yaşayan fotomuhabirliğin ülkedeki en önemli temsilcilerinden biri olan Ozan Sağdıç ile üretimlerinin yanı sıra, dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan “belgesel fotoğraf” üzerine konuşulacak.

        Sergide yer alan seçki, ülkeye yön veren politikacılar, sanat ve edebiyatın önde gelen isimlerinin portrelerinin yanı sıra, her alanda değişimin yaşandığı bu yıllarda, çalışanları, eğlenenleri, kısacası sıradan insanlarla dolu sokak hayatını hümanist bakış açısıyla yansıtan siyah beyaz ve renkli 127 fotoğraftan oluşuyor. 1950’lerden başlayarak ülkenin görsel bir panoramasını izleyiciyle buluşturan sergi, fotoğrafların üretildiği teknik ve dönemi de vintage baskılar ve Hayat dergisinden örneklerle aktarıyor.

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        #İstanbul Modern
        #Ozan Sağdıç
        #fotoğraf
        #sergi
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