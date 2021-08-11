3 KEZ BOŞANDI



Ünlü müzisyen, ilk evliliğini 1997 yılında manken Ebru Şallı ile yapmıştı. O dönem muhteşem bir törenle nikah masasına oturan Orhon ile Şallı, bir yıl sonra boşanmıştı.



Orhon ikinci evliliğini de başka bir manken olan Yeşim Erçetin ile yaptı. İkilinin bu beraberlikten Yağmur adında bir kızları dünyaya geldi. Çift,



Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.