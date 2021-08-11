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Ozan Orhon ve Selcan Demirci evlendi! - Magazin haberleri

Şarkıcı Ozan Orhon 4. kez evlend!

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, uzun zamandır aşk yaşadığı kabin memuru Selcan Demirci ile dünya evine girdi. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle hayatlarını birleştirdi

11.08.2021 - 16:07 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 90'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, 4. kez nikah masasına oturdu. Orhon, aradığı mutluluğu kabin memuru Selcan Demirci'de buldu.

  • Aile arasında gerçekleşen nikah törenine az sayıda davetli katıldı. Çiftin bu mutlu günlerinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

  • 3 KEZ BOŞANDI

    Ünlü müzisyen, ilk evliliğini 1997 yılında manken Ebru Şallı ile yapmıştı. O dönem muhteşem bir törenle nikah masasına oturan Orhon ile Şallı, bir yıl sonra boşanmıştı.

    Orhon ikinci evliliğini de başka bir manken olan Yeşim Erçetin ile yaptı. İkilinin bu beraberlikten Yağmur adında bir kızları dünyaya geldi. Çift,

    Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

  • ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi midesine kelepçe taktırmıştı. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

  • Orhon geçirdiği zor günlerle ilgili şunları söylemişti:

    - Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.

    - Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

    - En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

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