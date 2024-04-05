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        Haberler Magazin Ozan Orhon, doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Ozan Orhon, doğum gününü kutladı

        Ozan Orhon, eşi Selcan Demirci annesi Alev Esen ve anneannesi Sevim Baban ile birlikte doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:23
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        Doğum gününü kutladı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Ozan Orhon, önceki akşam eşi Selcan Demirci annesi Alev Esen ve anneannesi Sevim Baban ile birlikte doğum gününü kutladı. Şişli'deki bir mekânda ailesiyle birlikte pasta kesen Ozan Orhon, gazetecilerle sohbet etti. Orhon; "Hayat çok güzel devam ediyor. Yeni yaşımızda bize çok güzel gelsin inşallah. Tüm Türkiye'ye ve bütün insanlara yeni yaşları çok güzel gelsin. Ben çok mutluyum, 50 yılım inanılmaz hızlı geçti" dedi.

        "TORUNUMUZ OZAN İLE GURUR DUYUYORUZ"

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        Yeni bir şarkı hazırlığı yaptığını dile getiren Ozan Orhon; "iki Deli adlı şarkımız geliyor. Bayramdan sonraki hafta piyasaya sunacağız. Bu yaz herkese tekrardan Ozan Orhon şarkılarıyla dans ettireceğiz. Galatasaray taraftarının da bir bestesi olabilir bu şarkı. Biraz hızlı bir parça. Ben de tribün çocuğuyum aynı zamanda tribünden geliyorum. Fenerbahçe'siz Galatasaray, Galatasaray'sız Fenerbahçe olmaz" diyerek yeni şarkısından da bahsetti.

        Anneannesi Sevim Baban'dan da bahseden Ozan Orhon, "Atatürk'ün bizim cumhuriyetimize verdikleri en büyük nimet. Türkiye'nin ilk modacılarındandır anneannem. 92 yaşındayım ben. Torunumuz Ozan ile gurur duyuyoruz." dedi.

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        #Ozan Orhon

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