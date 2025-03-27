Ozan Koçer'den yeni şarkı
Ozan Koçer'in kendi imzasını taşıyan şarkısı 'Mecalim', 28 Mart'ta dijital platformlarda yayında
'Sönmüyor Ateşimiz' şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Ozan Koçer, yeni single çalışması 'Mecalim'i çıkardı.
'Ben Yokum', 'Boşuna Boşuna', 'Eski Sevgilim', 'Yaktım Gemileri', 'Yansın Dünya', 'Arkadaş' ve 'Zalimsin' gibi şarkıları olan Ozan Koçer’in yeni teklisi 'Mecalim'in söz ve bestesi kendisine ait. Şarkının hikayesi ile uyumlu klibinin yönetmen koltuğunda ise yine Ozan Koçer’in kendisi yer alıyor.
'Mecalim', Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 28 Mart Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında.