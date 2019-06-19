Stuttgart forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak, Avrupa devlerinin radarında...

TRT Spor'un haberine göre; Daha önce Bayern Münih, Manchster United, Arsenal ve Tottenham'ın gündemine gelen 19 yaşındaki oyuncuya Milan ve Porto'nun da talip olduğu ortaya çıktı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Milan'ın Ozan Kabak için 15 milyon euro’yu gözden çıkarttığını ve oyuncunun menajeriyle görüşme hâlinde olduğunu yazdı.

Diğer yandan Sky Almanya ise 2 stoperini de satan Porto'nun başarılı savunmacının 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazırlandığını öne sürdü.

Ayrıca Alman basını transferdeki aktörler arasında Schalke 04'ün de yer aldığını; fakat Ruhr ekibinin oyuncunun maaşını karşılamakta zorlandığını iddia etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, gösterdiği başarılı performansın ardından Almanya Ligi Bundesliga'da yılın çaylağı seçilmişti.