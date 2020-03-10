10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ozan Güven bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun sebebi Meryem Uzerli'den gelen açıklamalar oldu. İşte Ozan Güven'in biyografisi.
Ozan Güven Kimdir?
1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven 44 yaşındadır, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı. İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.
2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan sanatçı, 2010 yılında Türkan Derya ile boşandı.
İnternet Dizileri
2017 Fi Can Manay Başrol
Rol Aldğı Televizyon Dizileri
2020 Babil Egemen Başrol
2018 Jet Sosyete Levent Çıkrıkçıoğlu 16. bölüm
Konuk oyuncu[3]
2012 Muhteşem Yüzyıl Damat Rüstem Paşa
2012 Koyu Kırmızı Cemil Şenel
2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Erol Konuk oyuncu
2010 Arka Sokaklar Konuk oyuncu
2009 Canım Ailem Ali
2005 Hırsız Polis Kibar Necmi
2004 Bir İstanbul Masalı Demir Arhan
2004 Anlat İstanbul Takip Eden Adam Konuk oyuncu
2002 Bana Abi De Yiğit
2002 Havada Bulut Necip
2002 Aslı ile Kerem Kerem
2002 Koçum Benim Umut
2001 Dünya Varmış Çetin
1998 İkinci Bahar Ulaş
1998 Çiçeği Büyütmek
Rol Aldğı Sinema Filmleri
Karakomik Filmler - Mulakatçı (2019)
Arif V 216 - Robot 216 (2018)
Annemin Yarası - Borislav (2016)
Pek Yakında - Boğaç Boray (2014)
Ejder Kapanı - Komiser (2010)
Yahşi Batı - Lemi Galip(2010)
A.R.O.G. -Taşo(2008)
Yazı Tura - Asker (2004)
G.O.R.A - Robot 216 (2004)
9 - Kaya (2002)
Balalayka - Mehmet (2000)
Yıldız Tepe (Televizyon filmi) (2000)
Seslendirme
Arthur: Maltazar'ın İntikamı (2009)
Mavi Fil (2008)
Garanti Bankası Reklamı
Reklamlar
Garanti Reklam (2013)
Lipton Reklam (2013)
Bonus Reklam (2011)
Avea'dan Konuşma Aşkına serisi (2009)
Petrol Ofisi Poman PO-97 (2006)
Petrol Ofisi Poman EuropoDizel (2006)
Ülker Sunny (2002)
Rinso (2002)
Turkcell (2001)
Aldığı Ödüller
22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, 2000
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu - Balalayka
10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri
Jüri Özel Ödülü - 9 (Aynı filmin oyuncuları Serra Yılmaz, Cezmi Baskın, Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!