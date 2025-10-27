Habertürk
        Ozan Güven'in sözlerinin ardından Deniz Bulutsuz'dan açıklama

        Deniz Bulutsuz'dan açıklama

        Deniz Bulutsuz, kendisini darp ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl, 3 ay hapis cezası onanan Ozan Güven'in basın toplantısı ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:40
        Eski sevgiliden açıklama
        2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda açıklanan yerel mahkeme kararıyla 2 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası onanan Ozan Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

        Ozan Güven, yaşananlardan 5 yıl sonra konuştu. Ünlü oyuncu, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: Deniz Bulutsuz, ifadesinde şunu söylüyor. "Saatlerce şiddet gördüm" diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz, bayılıyor. Üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. "Kapılar kapalıydı" diyor, kapılar açıktı. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım. Ben bir kadını dövmedim. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim. Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana bir şey yapmadım. Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil.

        "MÜKEMMEL BİR ZAMANLAMA..."

        Ozan Güven'in açıklamalarının ardından gözler Deniz Bulutsuz'a çevrilmişti.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz; "Mükemmel bir zamanlama ile 24 saatlik bir kaçışla ses terapisine gitmiştim. Telefonum kapalıyken çok fazla mesaj atan ve arayan olmuş. İyi niyet ve samimiyetle merak eden tanıdığım tanımadığım herkese teşekkürler. Ben çok iyiyim, güçlüyüm, huzurluyum, yanımda olduğunuzu biliyor ve hissediyorum. Yalnız değilim / değiliz" ifadelerini kullandı.

