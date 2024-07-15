Ozan Güven'den Uraz Kaygılaroğlu yorumu: Ekmek parası
Ozan Güven, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda bir erkekle öpüşmesi hakkındaki sorulara, "Ekmek parası" yorumunu yaptı
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ozan Güven’in rol aldığı 'Taxim' oyunu önceki akşam Kadıköy'de sahnelendi.
- 2
Oyunda; trans bir kişiyi canlandıran Ozan Güven, çıkışta rolüyle ilgili sorulara şöyle cevap verdi: Bir rol varsa onun ne olduğu önemli değil. Anlatılacak bir hikâye var sonuçta. Hayatta ne varsa öyle anlatmaya çalışıyoruz.
- 3
Oyuncu, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda bir erkekle öpüşmesi hakkındaki yorumu sorulunca da "Ekmek parası" yanıtını verdi.
-
- 4
Ozan Güven, aşk soruları karşısında ise "Bir şey olsa söylerim size. Bir şey olsa 'hayırlı olsun' dersiniz zaten" diyerek güldü.
Ozan Güven, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.