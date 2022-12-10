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Ozan Güven 30 dakika taksi bekledi - Magazin haberleri

Ozan Güven 30 dakika taksi bekledi

Moda'da objektiflere yansıyan Ozan Güven, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, röportajın ardından yaklaşık 30 dakika taksi bekledi

Giriş: 10.12.2022 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ozan Güven, Moda'da görüntülendi. Yol kenarında taksi bekleyen Güven, gazetecileri karşısında görünce, "Buraya da mı gelmeye başladınız?" dedi.

  • "BU KONULARI KONUŞMAYACAĞIM"

    Tiyatrodan çıktığını söyleyen Ozan Güven, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

  • O SORUYA YANIT YOK

    Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayı ile alakalı soruları da cevapsız bırakan ünlü oyuncu, gazetecilerin poz isteğine "Çektin ya zaten..." şeklinde yanıt verdi. Güven, poz vermesinin ardından yaklaşık 30 dakika taksi bekledi.

  • "FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

    Öte yandan ünlü oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un ilişkisi olaylı bitmişti. Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.

  • Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etmiş ve darp raporu almıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi olmuştu.

    Güven, "Talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımı bilinmesini isterim. Şiddet, ister fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemli rica ederim" ifadelerini kullanmıştı.

    İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.

  • Yaşananlardan sonra bir süre Ayvalık'ta gözlerden uzak bir hayat süren Ozan Güven, ardından 'Taxim' isimli tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı.

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