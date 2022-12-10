Ozan Güven 30 dakika taksi bekledi

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etmiş ve darp raporu almıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi olmuştu.

Güven, "Talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımı bilinmesini isterim. Şiddet, ister fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemli rica ederim" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.