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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. Sergiye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte aranjör Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan ile birlikte objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Doğulu, birkaç eser almayı düşündüklerini söyleyip, bir arkadaşlarının standına uğramak istediklerini belirtti.

"BEN MOZART DİNLERİM"

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Tuğba Özerk; Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ı hedef alarak, "Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!" sözlerini sarf etmişti. Ünlü aranjöre Özerk'in bu sözleri hatırlatıldı. Konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Doğulu, "Ben klasik müzik dinlerim. Antonio Vivaldi, Mozart falan dinlerim." ifadelerini kullandı.