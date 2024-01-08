Öz Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan'dan kamu işçileri için seyyanen zam çağrısı

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Öz Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, memurlara yapılan seyyanen zamma ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Aslan: “Bir iş yerinde hem işçi hem memur çalışıyorsa, aralarındaki maaş farkı çok açılırsa, uçurum meydana getirirsiniz." dedi. Aslan, memurlara yapılan zammın kamu işçilerini de kapsaması gerektiğini ifade etti.

“İŞÇİLERİMİZ KANUNSUZ BİR GREVLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILMAMALI”

Aslan, bazı sendikaların ücretlerin iyileştirilmesi için aldıkları grev kararını değerlendirdi. Aslan, "Toplu İş Sözleşmesi imzalandıktan sonra grev, kanunsuz grev demektir. Bizim temsil ettiğimiz ve emeğinin hakkını savunduğumuz işçilerimizi kanunsuz bir grevle karşı karşıya bırakılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü grev iletişim kanallarının bittiği noktada yapılır. Sayın Cumhurbaşkanımıza İki konfederasyon başkanı Hak-İş ve Türk İş ilettiği takdirde makul bu talebin çözüleceği kanaatindeyim” dedi.

“MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ZAM, SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DE YAPILMALI”

Aslan ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılması için yürütülen çalışmaya da değindi. Memur emeklilerine yapılan yüzde 49'luk zammın, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesinin doğru olacağını belirtti.