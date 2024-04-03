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        Haberler Dünyadan Oyunculuğu bırakan Kelly Brook'un köy hayatı - magazin haberleri

        Oyunculuğu bırakan Kelly Brook'un köy hayatı

        Uzun oyunculuk kariyerini "Berbat bir oyuncuyum" diyerek bırakan ve eşinin çiftliğinde köy hayatı yaşamaya başlayan Kelly Brook, şimdilerde eşiyle köy hayatını anlattığı bir TV programı hazırlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:46
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        • 1

          İngiliz oyuncu Kelly Brook, evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bitirdi ve eşinin çiftlik evine taşınarak köy hayatı yaşamaya başladı.

          2022 yılında Jeremy Parisi ile evlendiğinde, verdiği röportajda Brook; "Ben evli bir kadınım. Filmlerde, dizilerde başkasına aşıkmışım gibi rol yapamam" diyerek oyunculuğu bıraktığını açıklamasıyla şaşırtmıştı.

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          Evlilikle birlikte kariyerine son veren 44 yaşındaki Kelly Brook, bu günlerde eşiyle birlikte kendi TV şovunu yapmaya hazırlanıyor.

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          İtalyan eşiyle İtalya'yanın Arpino köyündeki çiftlikte yaşayan Kelly Brook, 'La Dolce Vita' adlı programında, Londra'nın koşuşturmacasını İtalya'nın kırsalındaki huzurla değiştirdiğini gösterecek.

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          Kelly Brook ve eşi, ITV kanalında gündüz kuşağında yayınlanacak programda çift hayatında yaşadıklarını yansıtacak. Brook, 2022'de Parisi'nin ailesine ait bu çiftlikte evlenmişti.

        • 5

          "BERBAT BİR OYUNCUYUM"

          Kelly Brook, 2019'dan bu yana radyo programına odaklanarak oyunculuk kariyerini bitirmesini Daily Star Gazetesi'ne şu sözlerle anlatmıştı: Oyunculuk işini bırakacağım. Uzakta olmayı sevmiyorum. Çok uzun süre evden uzaktayım. Kendi yatağımda uyumayı seviyorum ve bakmam gereken bir köpeğim var. Berbat bir oyuncuyum. Bunu oldukça yorucu buluyorum.

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          "O kadar baskın bir kişiliğim var ki, başka biri olmayı her zaman oldukça zor buluyorum" diyen Kelly Brook, "Bana rol gereği biriyle evli olduğumu söylerlerdi ve sonra iki hafta aklımda o kişiyle evli olduğuma inanırdım. Korkunç bir durumdu" şeklinde konuşmuştu.

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          "KOCAM DA RAZI OLMADI"

          Kelly Brook, oyunculuk kariyerini bitirmesini şöyle özetlemişti: Jeremy'ye dönüp 'Altı haftalığına yokum ve Ryan Reynolds'un sevgilisi gibi davranacağım, olur mu?' dediğimi hayal edemiyorum. Kocamın da buna razı olacağını sanmıyorum.

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