Oyunculuğu bırakan Kelly Brook'un köy hayatı

"O kadar baskın bir kişiliğim var ki, başka biri olmayı her zaman oldukça zor buluyorum" diyen Kelly Brook, "Bana rol gereği biriyle evli olduğumu söylerlerdi ve sonra iki hafta aklımda o kişiyle evli olduğuma inanırdım. Korkunç bir durumdu" şeklinde konuşmuştu.