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        Haberler Dünyadan Oyuncu Song Jae-lim evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

        Song Jae-lim evinde ölü bulundu

        Kore dizilerinin popüler oyuncularından biri olan ve aynı zamanda modellik yapan Song Jae-lim, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:18
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        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
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        Güney Koreli oyuncu Song Jae-lim, 39 yaşında hayata veda etti. Song Jae-lim'in evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Song Jae-lim'in cansız bedeninin, o gün kendisiyle öğle yemeği yemeyi planlayan bir arkadaşı tarafından bulunduğu ifade edildi.

        Kore basınında çıkan haberlere göre, ünlü oyuncunun ölümünün ardından evinde iki sayfalık bir mektup bulunduğu bildirildi. Polis kaynakları, Song Jae-lim’in ölümünde herhangi bir cinayet belirtisi olmadığını söyledi.

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        #Song Jae-lim

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