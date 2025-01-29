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        Haberler Magazin Oyuncu Sevtap Parman'ın, son hali gündem oldu - Magazin haberleri

        Oyuncu Sevtap Parman'ın son hali gündem oldu

        1980'li yılların ünlü oyuncusu Sevtap Parman, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 63 yaşında olan Parman'ın son hali gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:43
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          İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve Playmen dergisinin Aralık 1986 sayısına verdiği pozlar ile tanınan Sevtap Parman, yıllar sonra ortaya çıktı.

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          Oyuncu, sosyal medya hesabından zaman zaman eski ya da yeni fotoğraflarını sevenleriyle buluşturuyor.

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          Artık gözlerden uzak bir hayatı olan 63 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali oldukça dikkat çekti.

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          Bulunduğu paylaşımlarda Sevtap Parman'ın doğal olarak oldukça yaşlandığı ve değiştiği görüldü.

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