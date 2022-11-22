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Oyuncu Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, öldü mü? Sergen Deveci sevgilisi kim, evli mi?

Oyuncu Sergen Deveci kimdir? Sağlık durumunda son gelişmeler açıklandı!

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, kamyon ile tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs çarpışmıştı. Kaza sonucunda minibüste yer alan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı. Bulunduğu kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin son durumunu ve kariyer hikayesini derledik…

Giriş: 22.11.2022 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda dün akşam “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönen ekibi taşıyan aracın Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası yapması sonucu yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

    Deveci’nin sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talebi istendi.

  • GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

    İşlemlerin ardından Deveci, Amasya-Merzifon Havalima’nından ambulans uçak ile İstanbul’daki özel hastaneye kaldırıldı.

    Hastaneden alınan bilgiye göre kazada ağır yaralanan Sergen Deveci hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunun belirli yerlerinde kırıklar olan Deveci kontrol amaçlı yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor.

  • SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazada yaralanan oyuncuların son durumları hakkında bilgi verdi. Yaralıların iyi olduğunu ifade eden Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."

  • SERGEN DEVECİ KİMDİR?

    2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Halihazırda bekar olan Deveci'nin Instagram hesabında 783 bin takipçisi vardır.

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