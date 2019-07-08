Oyuncu Seda Güven ve iş adamı Ali Güzel, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdi. Balayı için Güzel’in Bodrum’daki evini tercih eden çift, Güven’in bugün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile konuşuluyor.

Seda Güven, evinin bahçesinde uyurken eşi tarafından şakalanıyor. Oyuncu eşinin kendisine şaka yaptığı o anları sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu 2 oldu! Rövanş" notuyla paylaştı.