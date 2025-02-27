Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oyuncu Necip Naşit Özcan yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Oyuncu Necip Naşit Özcan yoğun bakımda

        Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Necip Naşit Özcan, beyin kanaması geçirdi. Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğun bakımda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adile Naşit'in yeğeni, 68 yaşındaki oyuncu Necip Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi.

        Naşit Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: Sevgili dostlar! Naşit, 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok...

        REKLAM

        Birkaç kişi bazen teker teker farklı günler çok kısıtlı bir süre görebiliyoruz. Bir anda çok fazla kişi haklı olarak aynı soruları sorunca, yeni haberi olanların merakını gidermek adına bir açıklama yapma gereği hissettim. Buradan bilgilendirme yapacağım.

        Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Necip Naşit Özcan, tiyatro oyunlarının yanı sıra pek çok dizide de rol aldı.

        Selim Naşit Özcan ve ablası Adile Naşit

        Boşandığını bu fotoğrafla duyurdu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Necip Naşit Özcan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Habertürk Anasayfa