Oyuncu Necati Bilgiç'ten üzücü haber

'Namuslu', 'Milyarder' ve 'Arabesk' başta olmak üzere, Şener Şen ve Kemal Sunal ile pek çok filmde kamera karşısına geçen Necati Bilgiç'in huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

REKLAM advertisement1 Yaşamını Bursa'da sürdüren 72 yaşındaki oyuncunun psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi.

Oyuncu, 2012 yılında 'Berlin Kaplanı'nda Ata Demirer ile birlikte rol almıştı.