REKLAM advertisement1

Tiyatro sanatçısı, dizi ve film oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. 81 yaşında hayatını kaybeden Ulay, 'Süper Baba', 'Ruhsar', 'Ezel' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi dizilerde rol almasının yanında, 'Çiçero', 'Emret Komutanım Şah Mat' ve 'Tövbe' gibi filmlerler de sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı.

Acı haberin ardından bazı ünlü isimler üzüntüsünü dile getirdi. İsmail Hacıoğlu, "Güle güle ustam…mekanın cennet olsun inşallah…hakkını helal et mehmet abi hakkını helal et" dedi. Hamdi Alkan ise, "Sevgili Mehmet Ulay ile uzun yıllar birlikte çalışmıştık. Vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim... Meslektaşlarına, dostlarına ve ailesine sabır diliyorum... Huzur içinde uyu Mehmet ağabey…" ifadelerini kullandı.

MEHMET ULAY HAKKINDA Mehmet Ulay 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te Ankara Sanat Tiyatrosu içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969'da İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve ABD'de tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra pek çok film ve dizide rol aldı.

Tiyatro oyunları Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin - Tiyatro Kedi - 2008 Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007 Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005 Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton - Tiyatro Kedi - 2000 Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997 Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996 Saat 9:05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995 Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995 Jan Dark Davası: Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994 Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993 403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993 Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992 Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990 Mefisto: Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989 Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989 Sacco ile Vanzetti: Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988 Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967 Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967 Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967 Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967 Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967 Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966 Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966 Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965 Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965 Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964 Rol aldığı diziler Yıldızlara Bak - 2022 Hayvan - 2022 Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022 Seni Çok Bekledim - 2021 Hükümsüz - 2021 Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019 Baba Candır - 2015 Şimdi Onlar Düşünsün - 2014 Ağlatan Dans - 2014 Pod Prikritie - 2014 Kızıl Elma - 2014 Muhteşem Yüzyıl - 2014 Böyle Bitmesin - 2013 Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013 Tozlu Yollar - 2013 Yol Ayrımı - 2013 Mavi Kelebekler - 2011-2012 Ezel - 2011 Arka Sıradakiler - 2007-2010 Şubat Soğuğu - 2006 AB'nin Yolları Taştan - 2005 Emret Komutanım - 2005 Sular Durulmuyor - 2004 Şakir Efendi - 2004 En İyi Arkadaşım - 2003 Oğlum İçin - 2003 Giz - 2003 Para=Dolar - 2002 Kurşun Asker - 2002 Yarım Elma - 2002 Avcı - 2001 Cinlerle Periler - 2001 Yeni Hayat - 2001 Ölümün El Yazısı - 2000 Üvey Baba - 2000 Küçük Besleme - 1999 Kadınlar Kulübü - 1999 Akşam Güneşi - 1999 İki Arkadaş - 1998 Sibel - 1998 Deli Divane - 1997 Gülüm - 1997 Hemşerim - 1997 Ruhsar - 1997 Kurtuluş - 1996 Süper Baba - 1993 Deniz Gurbetçileri - 1991 Can Şenliği - 1989 Sinema filmleri Hayvan - 2022 Çiçero - 2019 Daire - 2013 Tövbe - 2006 Emret Komutanım Şah Mat - 2006 Komik-i Şehir - 2005 Meyhanecinin Kızı - 2005 Beyza'nın Kadınları - 2005 Ankara Ekspresi - 2005 Eylül - 2005 Keloğlan - 2003 Mert Ali - 2000 İkili Oyunlar - 1989

ÖNERİLEN VİDEO