Oyuncu George Wendt hayatını kaybetti

ABD yapımı pek çok dizi ve filmde rol alan George Wendt, yaşamını yitirdi. 'Cheers' dizisinde canlandırdığı 'Norm Peterson' rolüyle, altı yıl üst üste Emmy ödülüne aday gösterilen oyuncu, dün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

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George Wendt’in ölümünü, ünlü ismin halkla ilişkiler danışmanı Melissa Nathan şu açıklama ile duyurdu: George, çok sevilen bir aile babası ve onu tanıyan herkes için değerli bir sırdaştı. Onu sonsuza dek özleyeceğiz.