Ergül Miray Şahin evlendi
'Dayı' filminde 'Feride'yi canlandıran Ergül Miray Şahin, nişanlısı Ertuğrul Ayyıldız ile hayatını birleştirdi
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Ergül Miray Şahin, Ertuğrul Ayyıldız ile dünyaevine girdi.
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Çiftin, nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kıydı.
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Salondaki coşkuyu gören Sinem Dedetaş; "Ben de gelin - damat kadar heyecanlandım. Bu güçlü desteğiniz için teşekkürler" dedi.
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Ergül Miray Şahin de 'evet' demeden önce; "Ancak âşık olanların anlayabileceği şeyler… Çok huzurluyum" diye konuştu.
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Nikâh sonrası çift, aileleriyle ve sevdikleriyle dans edip, eğlendi.