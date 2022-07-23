Alaçatı'da spor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çeşme Alaçatı'da tatillerine devam eden oyuncu Engin Öztürk ile iş insanı Önder Öztarhan, önceki gün spor yaparken görüntülendiler. Alaçatı'daki Çamlık yolda koşu halinde objektiflere yansıyan ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vererek tempolarını düşürmeden koşmaya devam ettiler.

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