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Haberler Magazin Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Oyuncu Oyuncu Ali Sürmeli'nin anne acısı - Günün magazin haberleri

Oyuncu Ali Sürmeli'nin anne acısı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli, annesinin ölümüyle sarsıldı. Sürmeli'nin Kocaeli'nde yaşayan 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Polis soruşturma başlattı. Acı olay sonrası açıklama yapan Ali Sürmeli, "Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz." dedi

08.09.2022 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Oyuncu Oyuncu Ali Sürmeli'nin anne acısı - Günün magazin haberleri
Ali Sürmeli'nin anne acısı
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DHA

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesindeki ağaçta asılı olarak bulundu.

Akçe Sürmeli'nin bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ANNEM ACIYA DANAYAMADI"

İHA'nın aktardığı detaya göre; acı olayı duyan Ali Sürmeli hemen Kocaeli’ye geldi. Usta oyuncu, “Annem iki yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem yalnız değildi, kardeşlerim hep yanında aynı evde yaşıyorlardı. Annemin evde bakıcısı da vardı. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.

Akçe Sürmeli'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Derince'de toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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