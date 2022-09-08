Ali Sürmeli'nin anne acısı

İHA'nın aktardığı detaya göre; acı olayı duyan Ali Sürmeli hemen Kocaeli’ye geldi. Usta oyuncu, “Annem iki yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem yalnız değildi, kardeşlerim hep yanında aynı evde yaşıyorlardı. Annemin evde bakıcısı da vardı. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.