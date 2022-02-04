Oytun Erbaş’a akademisyenlerden tepki

Oytun Erbaş ne dedi? Oytun Erbaş nereli, babası ne iş yapıyor?

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Pandeminin başında "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" iddiasıyla adından söz ettiren Doç. Dr. Oytun Erbaş, akademisyenlerin tepkisini çeken yeni açıklamalar yaptı.

Tvnet’te katıldığı programda bu iddiasından pişmanlık duymadığını ve haklı çıktığını öne süren Erbaş, Türkiye’de 90 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine rağmen “Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız" dedi.

“ROPDÖŞAMBRLI DOKTORLAR”

Halkın anlayacağı şekilde konuşmasının “Ropdöşambrlı doktorların işine gelmediğini, bu yüzden kıskanıldığını” öne süren Erbaş, "Mesela bana 'Pazarcıdan bilim adamı mı olur' demişlerdi. Biz Anadolu'dan gelmişiz bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimizle bir yere gelmeye çalışan çocuklarız. O çocuklara hep dur dediler. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu” diye konuştu.

“NASIL BÜYÜK BİR YALAN”

Sosyal medyada gündem olan sözlere akademisyenler de tepki gösterdi. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Bu nasıl büyük bir yalan, akademi pazarcının oğluna da benim gibi anne babası okumamış insanlara da açıktı her zaman. 36 yıl önce akademiye girdiğimde adamcılık yoktu. İnsan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalardan utanır şöyle konuşurken” dedi.

PAZARCI DEĞİL BANKACI BABA

Oytun Erbaş’ın babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı. Bu bilgilerin yer aldığı paylaşımı alıntılayan ünlü eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin de “Şu iki haberi üst üste okuyunca ülkede olup biten her şeyi anlayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı.