Oymaağaç Höyüğü'nden çıkarılan çivi yazılı tabletler Hititler'in kutsal şehrini anlatıyor

Yılmaz, bu yılki kazılarda höyüğün kuzeybatısında bulunan geniş düzlükte çalışmaları sürdürdüklerini, Demir Çağı mimarisin bu alanda öne çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada ahşap mimariden söz etmemiz mümkün. Bölgenin bilinen bir mimari sitili çantı tekniğinde (ormanlık bölgelerde ağaç gövdeleri üst üste yığılarak yapılan ev) yapıların yer aldığı bir alanı kazıyoruz. Her yıl kazılarda önemli bulgulara ulaşıyoruz. Nerik savını destekleyen birçok buluntu bu yıl da gelmeye devam etti. En önemli buluntularımız çivi yazılı belgeler olabilir. Bu yılki çalışmalarımızda bunlarla ilgi bulgulara sahibiz. Bunlar detaylı bir şekilde yayına hazırlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına rapor edilecek. Önemli bulgular arasında daha önce bilinmeyen bir dönemin açığa çıkartılması Demir Çağı'nın anlaşılması da çok önemli. Demir Çağın bütün dönemleri Orta Demir Çağ ve Geç Demir Çağı'nda da yerleşim bu bölgede devam etmiş. Bir plankale üzerinde bile 4 farklı evre şimdiye kadar tespit ettik."