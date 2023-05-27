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Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor? İşte geçersiz oy nedenleri

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 28 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili aramalar git gide artıyor. 13. Cumhurbaşkanımızı belirlemek için seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar, oylarının nasıl ve hangi durumlarda geçersiz sayılacağını araştırıyor. İşte, söz konusu duruma ilişkin bilinmesi gerekenler...

Giriş: 27.05.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 13. Cumhurbaşkanı Seçimi için artık merakla beklenen gün geldi çattı. Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde, sandıkların yolunu tutan vatandaşlar, oylarının hangi hallerde geçersiz sayılacağını merak ediyor. İşte, oy verirken dikkatli olunması gereken hususlar...

  • Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

    Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

    Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

  • "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan ve birden fazla adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

    Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

    Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

  • Yanlış oy kullandığını söyleyen seçmene yeni pusula verilir mi?

    Seçimde, seçmene tek oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin oy pusulası tek zarfa konulacak.

    Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

  • Oy kullandıktan sonra imza atılacak!

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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