Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de Öykü'nün ölümünde 10 yıl hapis ve tahliye kararı! - Son dakika haberi

        Ölü bulunan Öykü'nün davasında tutuklu sanığa 10 yıl hapis ve tahliye kararı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Öykü Yündün'ün ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Nihat Şeker'in cezası belli oldu. 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıl Şeker'in tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öykü'nün ölümünde 10 yıl hapis ve tahliye kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta 13 Temmuz 2021'de meydana gelen olayda, evinde kalan arkadaşı Öykü Yündün'ü (21) bırakıp, işe giden Nihat Şeker (40), bir süre sora geri döndü.

        Yündün, telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Şeker 1'inci kattaki evine, merdivenle balkondan girdi. Öykü Yündün'ü hareketsiz gören Şeker, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        TUTUKLANDI, DAVA AÇILDI

        Evde yapılan incelemede uyuşturucu maddeler de bulundu. Gözaltına alınan Nihat Şeker tutuklandı.

        Nihat Şeker hakkında "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama" ve "İhmali davranışlı kasten adam öldürme" suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        SAVCI, TÜM SUÇLARDAN BERAAT İSTEDİ

        Olayın karar duruşması bugün Kocaeli 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Sanık Nihat Şeker ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanığın tüm suçlardan beraatini talep etti.

        BAKANLIK AVUKATI CEZA TALEP ETTİ

        Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, olayda ihmalin olduğunu belirterek, "Sanık eve geldiğinde durumu kötü olan Öykü Yündün'e yardım etmediği gibi sağlık görevlilerine de hemen haber vermedi, evi toparlamakla uğraştı. Maktulün ölümüne sebep verdiği için sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

        "KENDİME GELMEZSEM AMBULANSI ARA DEMİŞTİ"

        Son sözleri sorulan sanık Nihat Şeker ise, "Öykü olaydan önce bana sara hastası olduğunu, kriz geçirdiğinde ne şekilde davranmam gerektiğini söyledi. Ben de eve geldiğimde öyle görünce kendisini yan çevirdim ve camları açtım. Kendisi bana, daha önce, '15 dakikada kendime gelmezsem ambulansı ara' demişti. Ben de aynısını yaptım. Sağlık ekipleri geldiğinde bana öldüğünü söylediler. Benim kasıtlı ihmal davranışım yoktur. Kendisine uyuşturucu madde vermedim. 3 aydır benimle kalıyordu. Küçük krizler geçirdiği olmuştur. Atılı suçtan beraatimi ve tahliyemi isterim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

        MAHKEME HEYETİNDEN TAHLİYE KARARI

        Mahkeme heyeti, Şeker'in "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "İhmali davranışlı kasten adam öldürme" suçlarından beraatine karar verirken, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Heyet, Şeker'in tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri kocaeli
        #Körfez
        #öykü yündün
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Habertürk Anasayfa