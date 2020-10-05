Öykü Gürman, günün yemeğini SHOW TV ekranlarında hazırlayacak

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem pratik ve lezzetli, hem de her bütçeye uygun tariflerle tadı damakta kalacak günün yemeğini, mutfağında ağırladığı konuklarının da yardımıyla hazırlayacak ve sofralarınıza taşıyacak. Lezzetiyle damak çatlatan yemeklerin ve çat kapı misafirlere karşı hayat kurtaracak pratik ve hızlı ikramların tarifleri de bu programda olacak.



Lezzetin eğlenceli sohbetlerle harmanlandığı Öykü Gürman ile Günün Yemeği, "Bugün ne pişireceğim?" telaşına veya "Ben de yapabilir miyim?" sorusuna son veriyor. Sizler ekranlarınız başına kurulun ve akşama ne pişirsem diye düşünmeyi Öykü Gürman'a bırakın!

"Öylü Gürman ile Günün Yemeği" 12 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 11.30'da Show TV'de!

İşte Öykü Gürman ile Günün Yemeği'nin Tanıtımı: