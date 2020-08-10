Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, katıldığı 'Biz Bize' adlı programda bilinmeyenlerini anlattı.

Müzisyen olmasının oynadığı dizilerde yardımcı olduğunu söyleyen Gürman, "Her zaman şarkı söylemek, müzik bir tık ötede ama oyunculuk yaparken de şarkı söylediğim için kendimi şanslı hissediyorum. Oyunculuk yaparken de müzisyen tarafımı da değerlendiriyoruz" dedi.