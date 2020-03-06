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Düşük faizli taşıt kredileri otomobil satışlarına Şubat ayında da destek olmaya devam ederken, araç bayilerini temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu yıl 700 bin adede toparlanacağını öngörüyor.

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, dünya çapındaki koronavirüs salgınının satışa hazır araç stoku üzerinde henüz bir etkisi olmadığını belirtti.

CEO Club toplantısı esnasında açıklamalarda bulunan Şahsuvaroğlu, iki yıl süreyle daralan pazarın Ocak, ardından Şubat ayında 10 yıllık ortalamaları tekrar yakaladığını ifade etti.

Şahsuvaroğlu, kur krizi nedeniyle pazarın sert daraldığı yıllara atıfta bulunarak, "2018 ve 2019'u dışarıda bıraktığınızda pazar neredeyse 10 yıllık ortalamayı yakaladı. Beklentimiz pazarın yıl sonunda 700 bin adet civarı olması" dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Salı günü açıklanan verilere göre geçen yıl başlayan faiz indirimleriyle kademeli olarak ivme kazanan otomotiv pazarı, Şubat ayında yüzde 89.4 büyüyerek 47 bin 122 adede çıkarak 10 yıllık ortalamaları yakaladı.

Kur krizinin yaşandığı 2018 yılından önce yaklaşık 1 milyon adet büyüklüğündeki pazar, son iki yılı sert daralarak geçen yıl itibarıyla 479 bin adede geriledi. Satışlar yine geçen yılın ikinci yarısında başlayan faiz indirimleriyle ve bankaların yurtiçinde üretilen araçlar için taşıt kredisi faizlerini düşürmeleriyle kademeli olarak toparlanmaya başladı.

OYDER'in pazar beklentisi ise sektörün 575 bin-625 bin olarak açıkladığı yıl sonu tahmininin üzerinde yer alıyor.

Dünyanın pek çok ülkesindeki koronavirüs salgını nedeniyle bayilerin araç stoklarında azalma olup olmadığı sorusuna ise Şahsuvaroğlu, "Satışların büyük miktarı yerli üreticilerin araçları. İthal araçlarda ise Çin'den AB'deki üreticilere gelen parçalardan ötürü sıkıntılar olabilir. Ana (parça) sağlayıcıların probleminden ötürü Avrupa'da biraz gecikme yaşandı ama Nisan ayıyla birlikte toparlar" cevabını verdi.