Gün boyu güneşlendi

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; usta oyuncu Oya Başar, Bodrum'da görüntülendi. Önceki gün konakladığı otelin plajında objektiflere yansıyan Başar, gün boyu şezlongunda güneşlendi. Siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Oya Başar, bir ara kendisini serin sulara bıraktı. Ünlü oyuncu, ardından iskelede vakit geçirdi.

"KEMOTERAPİ GÖRÜRKEN SETE GİDİYORDUM"

Öte yandan bir dönem kanser tedavisi gören ve atlatan Başar, hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yaşadığı süreci anlatan Oya Başar, "Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. 'Benim Annem Bir Melek' dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım." demişti.