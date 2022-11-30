3'ncü yılını kutladılar

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Oya Başar ile Ebru Kural, İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahneledikleri 'Plastik Aşıklar' adlı oyunlarının 3'ncü yılını Maximum Uniq Box’ın kulisinde pasta keserek kutladı.

Oya Başar ile Ebru Kural, 'Plastik Aşklar'ın bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, avam ama bir o kadar da alaturka bir kadın, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadını canlandırdı.

Farklı geçmişlerden, farklı serüvenlerden gelen bu iki kadının, kendi baharları oynadıkları 'Plastik Aşklar', seyircilerin kahkahaları eşliğinde çok sevilen bir gösteriye dönüştü. İstanbul Komedi Festivali, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk üzerine olmak üzere 220’den fazla etkinlikle tüm şehre kahkahayı getirdi.