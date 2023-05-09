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Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor? 14 Mayıs seçimleri oy kullanma saatleri

Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor? 14 Mayıs seçimleri başlangıç saati

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için geri sayım başladı. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlayıp bitecek? YSK tarafından seçim takvimi açıklandı. İşte 14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri...

Giriş: 09.05.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye  sandığa gidiyor. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi yurt dışında sona erdi. 14 Mayıs Pazar günü ise tüm Türkiye'de vatanaşlar oy vermek için sandık başına gidecek. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaça kadar sürecek? İşte, 14 Mayıs seçimleri başlangıç saati...

  • OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA?

    "Oy kullanma işlemi saat kaçta bitiyor" sorusunun cevabı belli oldu.

    14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.

  • 1- OY VERME SAATİ BİTSE BİLE SIRADA BEKLEYİN
    OY verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

    2- OY KULLANACAĞINIZ SANDIĞI ÖĞRENİN
    Vatandaşlar öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

    3- KİMLİK BELGENİZİ SAKIN UNUTMAYIN
    Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

    4- SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI OLMASA DA OY KULLANIN
    Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

     

    5- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN
    Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

  • 6- OY VERME KABİNİNDE FAZLA KALMAYIN
    SEÇMEN, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

    7- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZAYI ATMAYI UNUTMAYIN
    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

    8- MÜHÜR BASARKEN DİKKAT

    Seçmenin oyunun geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde "evet" ya da "tercih" mühründen başka bir işaret, yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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