24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) aşısının eylül ayına kadar hazır olabileceği belirtildi.
Sky News'de yer alan habere göre, Oxfordlu bilim insanları, koronavirüse karşı aşılarının işe yarayacağından emin olduklarını dile getiriyor.
Oxford Üniversitesi'ne bağlı olan Jenner Enstitüsü'ndeki ekip, eylül ayına kadar güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtlara sahip olup bir milyon doz aşı üretileceğini kaydetti.
Haberde, bu güvenin geçmiş başarılar üzerine kurulu olduğu, aynı aşı teknolojisinin, koronavirüs ilişkili MERS ve Ebola da dahil olmak üzere diğer hastalıklarda kullanıldığı belirtildi.
AVRUPA'DA İNSAN ÜZERİNDE AŞI DENEMELERİ BAŞLADI
Avrupa´da koronavirüse (Covid-19) karşı insan üzerinde aşı denemeleri ilk kez İngiltere´de başladı. İngiliz medyasına konuşan doktorlar, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi.
Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile Londra´daki Imperial College´ın işbirliğindeki virüse karşı aşı çalışması dün ilk kez iki gönüllü üzerinde denendi. Bilim insanlarının üzerinde çalıştıkları `ChAdOx1 nCoV-19´ adı verilen aşı daha önce şempanzelerde gribe neden olan bir `adenovirus´ genetiğinde oynama yapılarak geliştirildi.
"ENFEKSİYONU ÖNLEMESİ UMUT EDİLİYOR"
SARS-CoV- 2 spike proteinlerini kullanarak hücrelere girip vücudu enfekte ediyor. `ChAdOx1 nCoV-19´ aşısının vücudun, spike proteinini tanıması ve bir bağışıklık tepkisi vermesi bunun da SARS-CoV-2 virüsünün hücrelere girmesini engelleyerek böylelikle enfeksiyonu önlemesi umut ediliyor.
"GÖNÜLLÜLER SAĞLIKLI KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"
6 ay sürecek aşı denemelerinde Oxford, Southampton, Bristol ve Londra´dan 1102 gönüllü katılacak. Daha kapsamlı denemelerde 5 binden fazla gönüllünün katılımı bekleniyor. Gönüllüler 18-55 yaş aralığında sağlıklı ve Covid-19 testi pozitif çıkmayan kişilerden oluşuyor.
"ELEKTRONİK GÜNLÜKLERE NASIL HİSSETTİKLERİNİ YAZACAKLAR"
Klinik deneylerde, gönüllülerin yarısına ChAdOx1 nCoV-19 aşısı diğer yarısına da kontrol amaçlı 2015 yılından beri İngiltere´de kullanılan `MenACWY´ menenjit aşısı yapılacak. Her iki grup da kendilerine hangi tür aşının verildiğini bilmeyecek. Gönüllüler 6 ay içerisinde belli aralıklarla aşı olacak ve kendilerine verilen elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazmaları istenecek. Çalışmaya başkanlık eden Profesör Sarah Gilbert, İngiliz medyasına verdiği röportajda, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi. Aşının bu yılsonuna kadar hazır olmasını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Gilbert, sürecin henüz çok başında olduklarını şu anda sadece klinik deneylere odaklandıklarını kaydetti. İngiltere hükümet iki üniversiteye de klinik çalışmaları için 40 milyon Sterlinlik kaynak ayırdı.
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