Ovülasyon (yumurtlama); adet kanamasından sonra geçen 21 günlük süre içerisinde yumurtlamanın gerçekleşmesi ile ortaya çıkan değişim sürecidir. Bu süreç içerisinde ruhsal ve fiziksel değişimler ortaya çıkmaktadır.

Kadının üreme organları; uterus(rahim),yumurtalık, kornu ve vajinadan oluşmaktadır. Yumurtalıklarda gelişen ovülasyon, hipofiz bezinin de salgılamış olduğu hormonlarla desteklenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ovülasyon sürecinin yaşanması ile ortaya çıkan süre de yumurtanın döllenme erginliğine ulaşması ile gebelik durumu gerçekleşebilmektedir. Hangi tarihler arasında daha çok yumurtlama gerçekleşir? Bu durum bazı belirtiler ile ortaya çıkabilmektedir.

Kadınlar kullanacağı üreme hücrelerini genelde ergenlik çağında üreterek bu hücreleri depolamaya başlar. Ancak bu hücreler döllenme için yeterli olmaz. Ovülasyon ile bu hücrelerden seçilerek belli aşamalar ileolgunlaşma sürecine hazırlar. Yumurtalar üremeye hazır olduklarında kornun da yumurtalıkla birleşerekyumurtlamanın oluşması gerçekleşir. Bu süreçle kanama oluşur ancak yumurtlama devam eder. Hormonlar tekrar yumurtlamaya hazır olana kadar değişim devam eder.

Ovülasyon belirtileri

Vajinal akıntının artması ve akıntının sıvı olması ovülasyon öncesindeki belirtilerdendir.

Vücut ısının artış göstermesi

Kasıklarda (sağ yada sol kasık) ağrı olması; yumurtlama belirtisidir. Ağrı olmasının nedeni ise; folikül içerisindeki sıvının rahim etrafına sızması ile oluşmaktadır. Ağrı bir gün sürer.

Memelerde dolguluk, hassaslık ve gerginlik oluşur.

Aşırı cinsel istek

Karında şişlik hissi olması

Karında kramp ve sancı olması

Bazılarında ışık, tat ve koku almada hassaslık oluşur.

Yumurtlama sürecinde yaşanan bu değişimler hormonal değişimlerle yenilenir. Her ay yumurtlama ile gebelik için hazırlanma sonucunda rahim normalleşir ve kalınlaşan duvar incelir. Her ay oluşmaya devam eden rahim bezi yok olarak hormonlar azalır ve bir dahaki ovülasyon için hazırlanır.