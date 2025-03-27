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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi Mart 2025: ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli üretim araba modelleri

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV muafiyeti ile alınabilecek yerli araç listesi

        ÖTV'siz araç alımına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanabilmesi için alınacak aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması şartı getirildi. Bu değişiklikle birlikte, ÖTV'siz satın alınabilecek yerli otomobil modeller merak konusu oldu. Peki, yeni kriterlere uygun yerli araçlar hangileri? İşte, ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli otomobiller…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:44
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        • 1

          Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni düzenlemeler resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetinden faydalanarak satın alınacak araçların en az yüzde 40'ının yerli üretim olması şartı getirildi. Ayrıca, daha önce 5 yıl olan satılamama süresi 10 yıla çıkarıldı. Peki, güncellenen kriterlere göre hangi yerli araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilir?

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 4

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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