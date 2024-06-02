OtoTekno 6'ıncı bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, altıncı bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, tasarım özellikleri ile dikkat çeken Skoda Scala'nın özel serisi 'Monte Carlo'yu ve elektrikli olması ile rakiplerinden farklılaşan Dahon Unio E20'yi tüm yönleri ile inceledi.

26 Mayıs pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 6’ıncı bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.